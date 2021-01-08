شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة عين شمس: مصير الامتحانات متوقف على الوضع الوبائى بعد 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، أن الدراسة مستمرة ولكن "اون لاين" وذلك حتى 16 يناير فى ضوء قرارت المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة.

وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم رفع المقررات الدراسية على المنصات الاليكترونية الخاصة بالكلية ، لافتا إلى أن فترة التوقف فرصة لطلاب السنوات النهائية للإعداد لمشروعات التخرج .

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف لما سيقرره الأعلى للجامعات فى ضوء مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا بعد 20 فبراير ، مؤكدا :"جاهزين لكل السيناريوهات" .

وأكد خليل، أن العالم فى ضوء الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد ، بدأ يتجه نحو استخدام التعليم عن بعد ، لافتا إلى أن جامعة عين شمس خطت خطوات جادة فى التعليم الاليكترونى عن بعد .

يذكر أن وزارة التعليم العالى ، كشفت مؤخرا تفاصيل قرارت الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2021.

- بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2021 وحتى السبت 20 فبراير 2021

- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية فى جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

- تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أى استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تطبيق القرارات.

• وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.