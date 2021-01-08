شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يصدر تعليمات بشرح المناهج المتبقية والمراجعات لمرحلة رياض الأطفال إليكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الادارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الازهرية منشورا الى جميع المناطق الازهرية بالتنبيه على الاتى :

1 – إنشاء قنوات للتواصل بينهن وبين أولياء الأمور وأبنائهم .

2 – استكمال شرح منهج الفصل الدراسي الأول ( أون لاين) وكذلك المراجعات الخاصة به .

3 – تسليم أولياء الأمور نسخة إلكترونية من البرامج التعليمية التفاعلية أو توجيههم إلى تحميلها من بوابة الأزهر الإلكترونية .

علماً بأن تفعيل التعليم الإلكتروني يدخل ضمن تقييم الموجه للمعلمة .

وكان قد حدد قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط الاجازات الاستثنائية والتناوب، لمعلميه فى ظل تخفيض العمل بالازهر ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك على النحو الآتى:

أولا :- التواصل مع جهة العمل يوميا عبر الهاتف او وسائل التواصل الاجتماعي

ثانيا :- يستدعي صاحب الاجازة والتناوب في أي وقت يطلبه العمل

ثالثا :- (إذا كان معلما يلتزم بالتعليمات التالية)

أ. متابعة الجروب مع طلابه ليتواصل معهم ويشرح لهم ماتبقى من المناهج المقررة عليهم

ب. يتواصل مع الموجه وشيخ المعهد

ج- يلتزم بالتحضير الإلكتروني مع إرسال هذا التحضير يوميا لشيخ المعهد والموجه للاطلاع عليه مع مراعاة بيان بما تم انجازة مع الطلاب وتحديد اسماء الطلاب غير المتواصلين معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي

رابعا. إذا كان إداريا يتواصل يوميا مع شيخ المعهد أو رئيسه في العمل للوقوف على المطلوب منه من اعمال سواء من المنزل أو الذهاب إلى العمل لا تمامه

خامسا :- إذا طلب من صاحب الاجازة الحضور إلى مقر العمل ولم يحضر يحال للتحقيق ما لم يكن هناك مبرر قانونی

سادسا :- على صاحب الاجازة كتابة رقم هاتفه المحمول ورقم الواتس وارساله إلى مدير الادارة والموجه وشيخ المعهد لمتابعته اذا كان إداريا ينطبق عليه البند ( أولا – وثانيا- ورابعا وخامسا ) في حالة التغيب عن أيام الحضور المقررة له اثناء الاجازة أو التناوب تعتبر الفترةكلها اجازة متصلة عن المدة كلها