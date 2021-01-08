شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفل زفاف وغلق قاعة أفراح و149 محلا في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، حفل زفاف بأحد قاعات الأفراح بمدينة بني سويف العاصمة، مساء الخميس، وتم الغلق الإداري للقاعة، على خلفية مخالفة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومنع التجمعات سواء قاعة أفراح أو سرادقات عزاء.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة مكبرة في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة المحلات والكافيهات والمقاهي والالتزام بمواعيد الغلق بمركز ومدينة بني سويف، حيث شارك في الحملة كلا من: عبدالحي سيد، ونادي مرداش نائبي رئيس المدينة، ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة، وفتحي طايع مدير شؤون المناطق ورؤساء المناطق ورؤساء القرى.

وأسفرت الحملة عن غلق 149 محلا ما بين محلات ومطاعم وكافيهات ومقاهي وصالون حلاقة وقاعة أفراح، لعدم إتباع تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالغلق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.