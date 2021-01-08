محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع النيل في جولة مسائية

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مسائية منذ قليل للوقوف علي الحالة العامة للشوارع، وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بشارع النيل نطاق أحياء العجوزة والدقي لمتابعة نسب تنفيذا الأعمال في ضوء ما تقوم به المحافظة من تنفيذ مخطط تطوير شامل للشارع بطول 3 كم بهدف تحسين الرؤيه البصرية للمحور المروري لظهوره بالشكل الحضاري اللائق وإزالة العوائق التي تحجب رؤية النيل .

محمد يوسف

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