شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ليلية لتعقيم الشوارع لمواجهة كورونا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع ومركزي ومدينتي دسوق وفوه، عدد من الحملات المتنوعة، ففي مدينة دسوق وبالتنسيق مع وحدة الملاريا، شهدت أعمال رش وتطهير ليلية، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، رئيس المدينة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لرش المصالح الحكومية، والمدارس وشوارع المدينتين والقرى بين ورديات أعمال النظافة الصباحية والمسائية، واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهى، واستمرار العمل على رش وتطهير وتعقيم شوارع القرى، ضمن الإجراءات الوقائية.

شملت حملات رش وتطهير المصالح ومكاتب البريد والمواقف، وأماكن الباعة الجائلين بالمدينة والقرى وتطهير ماكينات الصرف الآلي وأمام البنوك ومحطة القطار، والشوارع الرئيسة والفرعية خلال استغلال أوقات الغلق بالفترة الثالثة، ومازال العمل مستمر تباعا على فترات مختلفة بكافة المناطق يوميا، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية وجارى المتابعة يومياً.

كما شهدت مدينة دسوق حملة لرفع الإشغالات من باعة وسيارات من شارع الشركات أمام شارع عبده زعلوك، والبنك الأهلي وكذلك المرور على المحلات التجارية ومحطة السكة الحديد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحضور نواب رئيس المدينة.

كما شهدت مدينة فوه حملة مجلس المدينة برئاسة وائل فرج رئيس المدينة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي، للتأكد من ارتداء المترددين والعاملين للكمامات والتباعد الاجتماعي.