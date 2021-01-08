شكرا لقرائتكم خبر عن «نصائح بتأجيل السفر».. تحذيرات من السير على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة وغلق 6 طرق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مواطنون من السير على الطرق بسبب كثافة الشبورة المائية وانعدام الرؤية في حملات نظموها على وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من السير على الطرق الليلة لصعوبة الوضع، واستخدموا «هاشتاج» بعنوان بيتك أمان، وأعلنت الإدارة العامة للمرور غلق 6 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الضباب وفقًا لآخر صور التقطتها الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن تلك الحالة من الضباب سوف تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ودعا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المواطنين الراغبين في السير على الطرق إلى تأجيل السفر بسبب صعوبة الوضع، وكتب محمد على في تويتر: «خللوا بالكم يا جماعة الشبورة جامدة» وكتب على أحمد: «أستودعكم الله يا جماعة أنا داخل الشبورة مش عارف هاخرج ولا لأ».

وأكد أحمد إسماعيل :«الشبورة حاجة صعبة جدًا جدًا، مش شايف أزيد من 30 بالكتير أوي وبتبدأ من 8 بالليل لحد 9 الصبح، رجاء أي حد وراه مشوار فيه مواصلات في الأوقات دي يأجله أو يلغيه»، وأضافت مرفت أحمد: «الشبورة بشعة جدًا يا جماعة خلو بالكو وبلاش أي تحركات بالليل ربنا يسلم الجميع يارب.»

وأعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق 6 طرق رئيسية بسبب وجود شبورة كثيفة يصعب معها الرؤية وهي طريق «القاهرة –الإسكندرية» الصحراوي، والضبعة، ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، وطريق دمياط المتجه إلى بورسعيد، وطريق العلمين وطريق الإسماعيلية المتجه غلى بورسعيد، وذلك بسبب الشبورة الشديدة على تلك الطرق، وحذرت قائدي المركبات من توخي الحذر أثناء السير على الطرق.

«أجل سفرك».. تحذيرات من السير على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وغلق 6 طرق

«أجل سفرك».. تحذيرات من السير على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وغلق 6 طرق

«أجل سفرك».. تحذيرات من السير على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وغلق 6 طرق

«أجل سفرك».. تحذيرات من السير على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وغلق 6 طرق

«أجل سفرك».. تحذيرات من السير على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وغلق 6 طرق

«أجل سفرك».. تحذيرات من السير على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وغلق 6 طرق

«أجل سفرك».. تحذيرات من السير على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وغلق 6 طرق