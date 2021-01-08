شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها التعليمي»: تناقص أعداد مترددي فرز الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مستشفى بنها التعليمي، المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا، في بيان، تناقص أعداد المترددين علي قسم فرز الإصابة بالكورونا باستقبال المستشفى خلال اليومين الماضيين.



وشددت الدكتورة أمنية خليفة، مدير المستشفى، على ضرورة الحذر في هذه الفترة، مشيرة إلى أن المستشفى سجل حالة إصابة بالفيروس بين الأطقم الطبية لفني المعمل والمسؤول عن سحب المسحات في المستشفى.



في وقت سابق أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الخميس، جولة تفقدية للمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا covid19 بالمحافظة لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.