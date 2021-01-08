شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يهنىء أعضاء برلمان الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعضاء برلمان شباب مصر الفائزين بعضوية المرحلة الثانية لنموذج محاكاة برلمان الشباب في الانتخابات الإلكترونية التي تنظم لأول مرة، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيراً بأن برلمان شباب مصر من خلال دعم الرئيس السيسي له بمعايشة التجربة الرائدة لنموذج محاكاة الحياة السياسية التي تعبر عن نجاح يتواصل لإفراز كوادر شبابية قادرة على القيادة.



قال نورالدين، إن ثمار النجاح بدأت تظهر من خلال حراك الحكومة لنجاح جهود التحول الرقمي، لمتابعة الأفكار المطروحة للشباب واتضح ذلك من خلال التجربة الأولى لنموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان الشباب وعرض الشباب لبرامج الدعاية الانتخابية إلكترونيا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والتدابير والضوابط للوقاية من جائحة كورونا.



وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة أن كفرالشيخ الأعلى مشاركة تصويتية على مستوى الجمهورية بفوز قائمة العاصمة الإدارية بـ«35» مقعد، وفوز «33» مرشحا فرديا، وفقا للتوقيتات الزمنية والقواعد المنظمة لإجراء العملية الانتخابية، عبر الموقع الرسمي لبوابة مصر للشباب والرياضة.