شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة تتسبب فى إغلاق 8 طرق حتى الآن.. و"المرور" تحذر من تجاوز السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية فى حتى الآن، 8 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية وهى: الطريق الدولي من الدقهلية باتجاه الإسكندرية - محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس - محور الضبعة الطريق الدائرى الاقليمى من الخطاطبة والفيوم باتجاه الصحراوى - طريق الإسماعيلية الصحراوى - طريق الإسكندرية الصحراوى - طريق العلمين الصحراوى - طريق الإسماعيلية - بورسعيد.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وحذرت المرور قائدى السيارات بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.

وراقبت "المرور" حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.