شكرا لقرائتكم خبر عن منة الله طاهر: واجهة المتحف المصرى الكبير تضم 7 أهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف الكبير يقع على مساحة 117 فدانًا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن واجهة المتحف الكبير تم توفير 10% من القيمة المالية التي كانت محددة في السابق، وتم استخدام خامات مصرية.

وتابعت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، أن واجهة المتحف الكبير تضم 7 أهرامات في المدخل الرئيسي، وهو شكل مميز يدل على الحضارة المصرية.

وكانت قالت منة الله طاهر، منسقة العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إن افتتاح المتحف الكبير خلال العام الجديد 2021، وأن أعلى نقطة في المتحف توازي ارتفاع الهرم الأكبر.

وأوضحت، أن الافتتاح سيكون عالميا ويحضره العديد من الشخصيات العالمية من ملوك ورؤساء.

وكشفت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، أن الإجراءات الاحترازية التي يشهدها العالم جراء فيروس كورونا تؤجل تحديد يوم افتتاح المتحف الذي من المقرر له خلال العام الجاري.

وأشارت منسقة العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إلى أن الحضارة المصرية القديمة يجرى تناولها في المتحف الكبير بداية من عصر الأسرات حتى العصر اليوناني الروماني، وهي فترة زمنية ضخمة وتضم ملوك عظماء.