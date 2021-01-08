شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: انتشار أمنى مكثف فى مختلف أنحاء العاصمة الأمريكية واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك انتشارا أمنيا مكثفا فى مختلف أنحاء العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفى وقت سابق قال المدعي العام للعاصمة واشنطن لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أراد تخويف الكونجرس من خلال حرمان جو بايدن من الرئاسة التي فاز بها.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أي معلومات تساعد في تحديد هوية مثيري الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.