شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق "دمياط - بورسعيد" بعد وضوح الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق دمياط - بورسعيد بعد انقشاع الشبورة تدريجيا ووضوح الرؤية وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.