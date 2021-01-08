شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التأمين الصحى يعلن قواعد صرف "شنطة" علاج مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.



وزير الكهرباء: استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع للمتقاعسين عن سداد الفواتير

الصحة: 79.6% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

حديقة الحيوان: إجمالى عدد الزوار اليوم 3 آلاف و500 زائر

التأمين الصحى يعلن قواعد صرف "شنطة" العلاج للمصابين بكورونا فى العزل المنزلى

الحكومة تكذب شائعة إطلاق موقع إلكترونى لصرف 500 جنيه للأسر غير القادرة.. أخبار مصر

"الرى" تتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية حتى السبت

الحكومة: انتهاء تدريب 19ألف و568 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

القوى العاملة: اليوم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

وزير الرى يبحث مع خبير دولى مشاركة المنظمات والشركات العالمية فى اسبوع القاهرة للمياه

الرى تعلن إحالة 14 ألفا و681 محضر تعدى على الترع للنيابات العسكرية

المترو يحذر الجمهور من الجلوس بالمحطات أكثر من ساعتين لتجنب الغرامة

وزير الزراعة يزور مشتل المنيب ويوجه برفع كفاءة الأصول غير المستغلة

الأوقاف تطلق مسابقة ثقافية للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة

التأمينات: انتظام صرف معاشات يناير لجميع الشرائح بماكينات الصرف الآلى

وزير التنمية المحلية يشهد توقيع عقد اتفاق محافظة الدقهلية وشركة " إيكارو " لتدوير المخلفات

التعليم توجه المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المعلمين أثناء بالعمل