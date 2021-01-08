شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: تحويل السيارات للعمل بالغاز يعكس اهتمام الرئيس بصحة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز، يهدف إلى الحد من الإنبعاثات الكربونية والحفاظ على صحة المصريين، وتابع: "معدلات التلوث فى القاهرة هى الأعلى على المستوى العالم، وهو ما يؤثر على صحة الأطفال ولأن الإنسان المصرى هو أساس المجتمع".

وأضاف "عسكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "خبر اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "ON"، أن السيارات القديمة تحدث مشاكل كثيرة فى عملية السير على الطرقات، ونظراً لتحقيق مصر فائضا كبيرا من الغاز بعد ترسيم الحدود المائية، فتح الباب لمصر إلى أن تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، من أجل إحداث تنمية مستدامة والحد من التلوث والحفاظ على صحة المصريين.

ولفت "عسكر"، إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية كبرى تهدف إلى استغلال احتياطات الغاز الضخمة استغلال أمثل يضمن الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق طفرة فى سير المركبات.