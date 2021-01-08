شكرا لقرائتكم خبر عن جابر طايع: لجنة إدارة الأزمة حريصة على الإجراءات الاحترازية وليس غلق المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن كل مديرية مسئولة مسئولية كاملة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية ولو وجد مسجد لا يلتزم يتم الغلق وتعليق الصلوات لحين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أنه جرى تشكيل لجنة إدارة أزمة بصلاحيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أنه يجرى بحث الأمر بمجرد وصول مذكرة، هل تسهم الوزارة في حل المشكلة، وهل التقصير من العاملين بالمسجد أم من الجمهور نفسه، فيتم اتخاذ الإجراء لحين الانضباط.



وأشار إلى أنه ليس الهدف الغلق ولكن تطبيق الإجراء الاحترازى ونعطى رسالة بالمتابعة والملاحقة، لافتا إلى أنه بعد غلق مسجد النور، حرص الناس وخشوا أن تغلق المساجد.



وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة، وعضوية كل من : الشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، و الدكتور أحمد عبد الرؤوف مدير عام الشئون القانونية، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا فى أى مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.