شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التجارة يؤكد: المناطق اللوجستية تعمل على منع الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر
وتابع عشماوى، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هناك الكثير من المناطق اللوجستية في مصر، مشيرا إلى أنه بانتهاء عام 2023 سيكون هناك 12 منطقة لوجيستية في مصر، وان هناك كما كبيرا من المتاجر، وتدشين البورصة السلعية ستمنع وجود أى احتكار، مؤكدا أنه خلال جائحة فيروس كورونا لم نشهد أى نوع من أنواع الاحتكار في السلع الأساسية، من حيث نقص أى سلعة أو تحريك للأسعار، وأنه مع زيادة المناطق اللوجيستية كلما زاد منع احتكار السلع.
من جانب أخر، كان إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، قد قال إن إنشاء وتطوير المناطق التجارية واللوجستية يمثل أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية للتجارة الداخلية، مؤكداً أنها مناطق تخص صناعات تحويلية مثل الفرز والتبريد والتغليف والتجميد وغيرها، مشيراً إلى أن كل صناعة لها منطقة لوجستية تخصها مثل صناعة الملابس أو مكوناتها أو الغذائية أو الإلكترونيات ومن ثم هي حجر الزاوية والأساس بالنسبة لآى صناعه تحتوى شق تخزينى أو صناعات تحويلية.
وتابع: "على سبيل المثال لو لدي شكارة أرز كبيرة وزنها 100 كيلو ممكن يتم تقسيمها داخل تلك المنطقة لكيلو ويتم تعبئتها وتغليفها وتسعيرها ثم تنطلق للسوبر ماركت".