مساعد وزير التجارة يؤكد: المناطق اللوجستية تعمل على منع الاحتكار

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التجارة ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن المناطق اللوجيستية ساهمت بشكل كبيرفى خفض أسعار السلع، مشيرا إلى أن البورصة السلعية تهدف إلى حماية صغار المزارعين، بالإضافة إلى القضاء على جشع التجار.

وتابع عشماوى، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هناك الكثير من المناطق اللوجستية في مصر، مشيرا إلى أنه بانتهاء عام 2023 سيكون هناك 12 منطقة لوجيستية في مصر، وان هناك كما كبيرا من المتاجر، وتدشين البورصة السلعية ستمنع وجود أى احتكار، مؤكدا أنه خلال جائحة فيروس كورونا لم نشهد أى نوع من أنواع الاحتكار في السلع الأساسية، من حيث نقص أى سلعة أو تحريك للأسعار، وأنه مع زيادة المناطق اللوجيستية كلما زاد منع احتكار السلع.