شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة العلاقات الدولية بالمتحف المصرى تكشف سر اختيار موقعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منة الله طاهر، منسقة العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إن افتتاح المتحف الكبير خلال العام الجديد 2021، وأن أعلى نقطة في المتحف توازي ارتفاع الهرم الأكبر.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الافتتاح سيكون عالميا ويحضره العديد من الشخصيات العالمية من ملوك ورؤساء.

وكشفت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، أن الإجراءات الاحترازية التي يشهدها العالم جراء فيروس كورونا تؤجل تحديد يوم افتتاح المتحف الذي من المقرر له خلال العام الجاري.

وأشارت منسقة العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إلى أن الحضارة المصرية القديمة يجرى تناولها في المتحف الكبير بداية من عصر الأسرات حتى العصر اليوناني الروماني، وهي فترة زمنية ضخمة وتضم ملوك عظماء.