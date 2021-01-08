شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8/1/2021 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 5:20 ص
وقت الشروق 6:51 ص
موعد آذان الظهر 12:01 ص
موعد آذان العصر 51: 2
موعد آذان المغرب 5:11 م
موعد آذان العشاء 6:33
مواعيد الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:26 ص
وقت الشروق 6:59 ص
موعد آذان الظهر 12:06
موعد آذان العصر 2:54
موعد آذان المغرب 5:12 م
موعد آذان العشاء 6:36 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:16
وقت الشروق 6:48 م
موعد آذان الظهر 11:57 م
موعد آذان العصر 2:46 م
موعد آذان المغرب 5:06 م
موعد آذان العشاء 6:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الشروق 6:34 ص
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 2:43 م
وقت صلاة المغرب 5:04 م
وقت صلاة العشاء 6:23 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:07
وقت صلاة الشروق 6:34 ص
وقت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد آذان العصر 2:55
موعد آذان المغرب 5:16 م
موعد آذان العشاء 6:33
مكةموعد صلاة الفجر 5:36 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:32 م
موعد صلاة المغرب 5:56 م
ميعاد صلاة العشاء 7:10 م
المدينة المنورةموعد صلاة الفجر 5:39 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
موعد صلاة المغرب 5:52 م
توقيت صلاة العشاء 7:06 م
الرياضموعد صلاة الفجر 5:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 2:59 م
ميعاد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:38 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمانموعد صلاة الفجر 5:04
توقيت صلاة الظهر 11:46 م
ميعاد صلاة العصر 2:37 م
موعد صلاة المغرب 4:59
موعد صلاة العشاء 6:18 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبىموعد صلاة الفجر 5:40 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 3:29 م
توقيت صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:08 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباطموعد صلاة الفجر 5:57 ص
توقيت صلاة الظهر 12:33 م
موعد صلاة العصر 3:15 م
توقيت صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م
مواقيت الصلاة بالكويتتوقيت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
ميعاد صلاة العصر 2:45 م
توقيت صلاة المغرب 5:05 م
مواقيت صلاة العشاء 6:27 م