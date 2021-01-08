استخدموا الكشافات.. نصائح من الأرصاد للقيادة بأمان أثناء الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

وجه خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح إلى المواطنين وقائدي السيارات في أثناء الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها البلاد حالياً والتي تصل لحد الضباب، للقيادة بأمان.

ووجهوا بضرورة القيادة بهدوء في أثناء الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية نظرا للتقلبات الجوية السريعة، وعدم تخطي السيارات التي تسير في الأمام لخطورة ذلك على الحياة، مع ضرورة الالتزام بالخط الأبيض أثناء الشبورة، والعلامات الإرشادية على الطريق.

كما نصحوا بضرورة الالتزام بالسرعة المحددة وعدم السير بسرعة كبيرة لتجنب الحوادث، مع ضرورة اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بشأن السرعة،

ودعا الخبراء - قائدي المركبات إلى ضرورة تشغيل كشافات الإضاءة الخاصة بالشبورة المائية، والاطمئنان على سلامتها للقيادة على الطرق السريعة، وعبور المشاة من الأماكن المخصصة لذلك خاصة على الطرق السريعة.