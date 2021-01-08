ضياء رشوان ينعى رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق نبيل عثمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نبيل عثمان الرئيس الأسبق للهيئة، الذي توفي بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال رشوان في بيان صدر عنه، الخميس، إن جميع العاملين بالهيئة يذكرون لنبيل عثمان، دوره الملموس في وضع أسس تطوير أداء الهيئة، وإدخال الإعلام الإلكتروني الحديث في عملها، فضلا عن العديد من الخطوات الإدارية والاجتماعية لتشجيع ورعاية العاملين، وأنه وجميع أبناء الهيئة يتوجهون اليوم بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفقيد الراحل نبيل عثمان من أبناء الهيئة العامة للاستعلامات وعمل مستشاراً إعلامياً في سفارات مصر في كل من لندن ونيويورك وواشنطن ووارسو، وقد تولى رئاسة الهيئة لمدة عشر سنوات (1994 – 2003).