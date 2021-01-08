شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 قضية تموينية و13 محضر إشغال طريق بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية أمن مطروح الجهود الأمنية خلال اليومين الماضيين وتحقيق الأمن في الشارع المطروحى ولشعور المواطن بما يبذل من جهود أمنية مع تذليل العقبات من أجل تطبيق القانون، وفرض السيطرة الأمنية بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع أي تجاوزات.

ونظمت مديرية أمن مطروح عددا من الحملات الامنية لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحى، أسفرت عن ضبط عدد ٢٠ قضية تموينية ما بين غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

كما حرر قسم مرافق مطروح عدد ١٣ محضر إشغال طريق وبائع متجول، ومخالفة نظافة.

كما تمكنت إدارة مرور مطروح عن طريق الأكمنة المعدة على الطريق الدولى الساحلى والأكمنة المتحركة داخل المدن من ضبط ٥٨٠ مخالفة مرورية متنوعة.