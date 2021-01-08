شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان ينعى رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق نبيل عثمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الاستاذ نبيل عثمان الرئيس الأسبق للهيئة الذي توفي إلى رحمة الله بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال رشوان في بيان صدر عنه، إن جميع العاملين بالهيئة يذكرون للمغفور له بإذن الله الاستاذ نبيل عثمان، دوره الملموس في وضع أسس تطوير أداء الهيئة، وإدخال الإعلام الالكتروني الحديث في عملها، فضلا عن العديد من الخطوات الإدارية والاجتماعية لتشجيع ورعاية العاملين، وأنه وجميع أبناء الهيئة يتوجهون اليوم بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفقيد الراحل نبيل عثمان من أبناء الهيئة العامة للاستعلامات وعمل مستشاراً إعلامياً في سفارات مصر في كل من لندن ونيويورك وواشنطن ووارسو، وقد تولى رئاسة الهيئة لمدة عشر سنوات (1994 – 2003).