شكرا لقرائتكم خبر عن منة الله طاهر: واجهة المتحف المصري الكبير تضم 7 أهرامات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف الكبير يقع على مساحة 117 فدانًا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن واجهة المتحف الكبير تم توفير 10% من القيمة المالية التي كانت محددة في السابق، وتم استخدام خامات مصرية.

وتابعت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، أن واجهة المتحف الكبير تضم 7 أهرامات في المدخل الرئيسي وهو شكل مميز يدل على الحضارة المصرية.