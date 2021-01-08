شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مدينة بلطيم» يتفقد جداريات الإدارة التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الأعمال الفنية وجداريات ملتقى إدارة بلطيم التعليمية، وذلك بالتنسيق مع المدرسة الثانوية الصناعية الفنية، والمشاركة المجتمعية الفعالة من بعض فناني الرسم والنقش على الحوائط، والذى نظمته إدارة بلطيم التعليمية للثقافة والفنون تحت رعاية رئيس مركز ومدينة بلطيم، وذلك بحضور مدير إدارة بلطيم التعليمية، ومدير مدرسة بلطيم الصناعية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية على مستوى المركز.

حيث تحولت جدران وحوائط مبنى إدارة بلطيم التعليمية إلى لوحات فنية جمالية بديعة، على يد بعض الموهبين من الطلاب والمتطوعين للرسم على الحوائط، حيث يرسم المشاركين صورا مستوحاة من الطبيعة وغيرها من أعمال الفن التشكيلى والرسم والتلوين.

وأشاد رئيس مركز ومدينة بلطيم بالأعمال الفنية التي قام بها المشاركين، والتى تعكس رسالة إبداع فنى متجانس مع الطبيعة، لتسعد الآلاف من المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

كفرالشيخ

كفرالشيخ