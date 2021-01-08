شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تاجر حدايد يبيع أسطوانات أكسجين فى الغربية و«أنابيب» مجهولة المصدر بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين في مديرية أمن الغربية من ضبط تاجر حدايد وبويات لقيامه بالاتجار في اسطوانات الاكسجين الطبية في محافظة الغربية كما تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط 10 اسطوانات اكسجين مجهولة المصدر لدي صاحب مخزن اسطوانات اكسجين.

وكانت مباحث التموين في مديرية أمن الغربية تلقت معلومات بقيام أحد الأشخاص ويعمل تاجر حدايد وبويات بتجميع اسطوانات الأكسجين الطبية داخل مستودع غير مرخص في نطاق مركز شرطة قطور لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لقوانين تنظيم تلك التجارة، تم تقنين الإجراءات وضبط عدد 4 اسطوانة أكسجين طبية مملوءة وعدد 5 اسطوانات أكسجين فارغة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط 10 اسطوانات أكسجين مجهولة المصدر سعة 7 متر، بحوزة أحد الأشخاص الذي يملك مخزن غير مرخص لبيع اسطوانات الأكسجين في مدينة كوم حمادة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا.