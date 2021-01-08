شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل بمخزن زيوت في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شب حريق هائل في مخزن زيوت في منطقة التوفيقية بمركز ايتاى البارود في محافظة البحيرة وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لمحاولة السيطرة على الحريق واخماده.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة ايتاى البارود بنشوب حريق هائل في مخزن زيوت بمنطقة التوفيقية التابعة في مركز ايتاي البارود، وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مركز شرطة ايتاى البارود لمحاولة السيطرة على الحريق.

وقامت إدارة الحماية المدنية بالبحيرة بالدفع بعدد 8 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي شب في مخزن زيوت «رجيع» بالمنطقة.

8 سيارات اطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل بمخزن زيوت فى البحيرة

8 سيارات اطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل بمخزن زيوت فى البحيرة