كيفية استعادة حاسة الشم والتذوق بعد التعافى من كورونا.. استشارى يُجيب

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور آدم محمد آدم استشارى الأنف والأذن والحنجرة، إن معظم الحلات تسترد حاسة الشم والتذوق بعد التعافى من إصابة فيروس كورونا خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر، مضيفا أن التهاب الجيوب الأنفية أو فيروس إنفلونزا عادية ممكن يفقد حاسة الشم والتذوق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc المذاع على قناة dmc: "الأسعار بقيت الضعف فى الأشعة والأدوية فكان الله فى عون الناس.. المصاب وتعافى من الفيروس بنعطى له زنك وفيتامين a، ولو مش يجرى استردادها بعد 3 أسابيع أو شهر بقول له متقلش لو أتأخرت عودتها".

وتابع: "كل اللى بيقول إن المصاب ياكل فصين توم على الريق الصبح لعودة حاسة الشم والتذوق، ده كلام سوشيال ميديا، والبصل مفيد للقلب، وإنما مش هيفيدنى فى كورونا".

فى سياق متصل، كانت قالت دراسة صادرة عن فريق بحثى في جامعة ألبرتا بأمريكا الشمالية، إن هناك مضاعفات جديدة قد يسببها فيروس كورونا تتعلق بحدوث اضطرابات بالجهاز الهضمى للمصابين خلال فترة الاصابة، طبقا لتقرير ورد فى مجلة Abdominal Radiology