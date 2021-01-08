شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استعادة حاسة الشم والتذوق بعد التعافى من كورونا.. استشارى يُجيب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc المذاع على قناة dmc: "الأسعار بقيت الضعف فى الأشعة والأدوية فكان الله فى عون الناس.. المصاب وتعافى من الفيروس بنعطى له زنك وفيتامين a، ولو مش يجرى استردادها بعد 3 أسابيع أو شهر بقول له متقلش لو أتأخرت عودتها".
وتابع: "كل اللى بيقول إن المصاب ياكل فصين توم على الريق الصبح لعودة حاسة الشم والتذوق، ده كلام سوشيال ميديا، والبصل مفيد للقلب، وإنما مش هيفيدنى فى كورونا".
فى سياق متصل، كانت قالت دراسة صادرة عن فريق بحثى في جامعة ألبرتا بأمريكا الشمالية، إن هناك مضاعفات جديدة قد يسببها فيروس كورونا تتعلق بحدوث اضطرابات بالجهاز الهضمى للمصابين خلال فترة الاصابة، طبقا لتقرير ورد فى مجلة Abdominal Radiology
وأشارت الدراسة إلى أن جائحة فيروس كورونا، والتى تعد أكبر جائحة عالمية منذ أنفلونزا عام 1918، قد ينتج عنها نتائج مدمرة بالجهاز التنفسي، وعلى الجهاز الهضمى أيضا، حيث تبين أن شخصا من كل 5 مرضى مصابين بـفيروس كورونا يصاب بأعراض حادة بالجهاز الهضمى، حيث يعاني المصابون من أعراض معدية معوية مثل الإسهال ومشاكل في الجهاز الهضمي وتورم الكبد وانخفاض السكر ومشاكل في البنكرياس.
وأوضحت الدراسة إن حوالي 30 % من المرضى وكبار السن الذين يخرجون من وحدة العناية المركزة بعد الشفاء يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بعد كورونا، بينما قد تظهر على الصغار أعراض مثل الإسهال.