شكرا لقرائتكم خبر عن 12 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن الزيوت فى البحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من السيطرة على حريق هائل في مخزن زيوت السيارات بقرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة استخدام 12 سيارة إطفاء. تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، اختارا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوجود حريق فى مخزن زيوت السيارات على مساحة 450 مترا ومحيط بسور بقرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة. وانتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة لمكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق تماما باستخدام سيارات الإطفاء ولم يسفر عن أى إصابات بشرية.