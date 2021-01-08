شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحدد بروتوكول علاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول العلاجي المستخدم للأطفال بالمستشفيات وهو نفس البروتكول العلاجي المستخدم للكبار مع اختلافات بسيطة، وفي حال ظهور أي أعراض علي الأطفال يجب الذهاب إلى الطبيب المتخصص، وعدم اعطاء الأدوية بدون استشارة الطبيب المتخصص.
وحددت وزارة الصحة البروتكول العلاجي للأطفال، علي النحو التالي:
- الحالات البسيطة:
** مسكن وخافص الحرارة (بارسيتامول)
** مضاد حيوى لا يوجد داعى له إلا فى حالة حدوث عدوى بكتيرية تظهر فى التحاليل أو الأشعة
- الحالات المتوسطة واستلزم حجز بالمستشفى:
** مسكن وخافص الحرارة (بارسيتامول)
** مضاد حيوى للحماية من حدوث عدوى بكتيرية داخل المستشفى، وتكون الجرعة حسب وزن الطفل مثال (زيثرومايسن وسيفترياكسون)
** مضادات التجلط جرعات وقائية أو علاجية حسب تحليل d-dimer
** مضادات الفيروسات (لا يستخدم ريميدسيفير أو فافيبرافير)
- أعراض شديدة (محجوز بالعناية المركزة):
** خافض للحرارة ومسكن (بارسيتامول)
** مضاد حيوى واسع المجال (سيفبيم وزيثرومايسن وفانكوميسن) ترجع الطبيب المعالج لاختيار أنواع المضادات الحيوية
** مضادات التجلط (جرعة علاجية حسب وزن الطفل)
** مضادات الفيروسات (ما عدا فافيبرافير أو ريميدسيفير)
** بالنسبه لأدوية الديكسا أو Tocilizumab الجرعة حسب الوزن ويعطى فى حالة حدوث تدهور سريع للحالة أو تدهور فى الأشعة المقطعية
** اعطاء المحاليل والأكسجين طبقًا للحالة ورأي الطبيب المعالج لها
** لا تعطى أدوية منع التجلط فى حالة وجود مشاكل فى السيولة (عدد صفائح دموية منخفض أقل من 50 ألف أو inr أكثر من 1.5 أو وجود نزيف).