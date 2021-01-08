شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحدد بروتوكول علاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول العلاجي المستخدم للأطفال بالمستشفيات وهو نفس البروتكول العلاجي المستخدم للكبار مع اختلافات بسيطة، وفي حال ظهور أي أعراض علي الأطفال يجب الذهاب إلى الطبيب المتخصص، وعدم اعطاء الأدوية بدون استشارة الطبيب المتخصص.