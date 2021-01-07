شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات «عزل كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا covid19 لمتابعة سير العمل، واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، وذلك بحضور مدير إدارة الحميات بمديرية الصحة.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث تم المرور الميداني على قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة بقسم الحميات والأطفال والقلب وأماكن الترميم الجارية بالمستشفى، فضلا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور عبدالحميد نائب مدير المستشفى.

ثم تم التوجه إلى مستشفى بنها التعليمي، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الرعاية المركزة والقسم الداخلي، كما قامت بالاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط في العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على الأطقم الطبية بضرورة الاهتمام بإتباع الإجراءات الاحترازية الشديدة خاصة في قسم الرعاية باعتبارهم عصب المنظومة الصحية، وذلك بحضور مدير مستشفى بنها التعليمي، ونائب رئيس مدينه بنها.

واختتمت جولتها بتفقد مستشفى حميات طوخ، حيث تم المرور على قسم الرعاية والآسرة الداخلية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن توفير الأكسجين.

وأكدت «ريان»، على أهمية سرعه تقديم الخدمة الطبية لكافه المرضي على أعلى مستوى، وذلك بحضور مدير مستشفى حميات طوخ، وسمير عمر ومصطفي حسانين نائبا رئيس مدينه طوخ.

كما أكدت ريان حرصهـا على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها، وإزاله المعوقات وتوفير الدعم اللازم.