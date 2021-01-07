شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زيدان يكشف تطورات المبادرة المعروضة على وزير الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان، تفاصيل المبادرة التي اطلقتها جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان وتم عرضها على وزير الشباب والرياضة.

وأشار «زيدان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من سيزرع المليون» المذاع عبر فضائية «الصحة والجمال»، إلى أن فكرة المبادرة تعتمد على دعوة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 4200 مركز، لتأسيس شركة في كل مركز شباب والمشاركة في مشروع المليون ونصف مليون فدان.

وأوضح أن مراكز الشباب في القرى والنجوع تقدم دور توعوي كبير، حيث أن مصر تحتاج حاليا إلى كل يد نظيفة تعمل لصالح الدولة، حيث من الأولى أن يكون هناك مبادرات تعمل على تطوير الريف المصري، وخلق مجتمعات زراعية صناعية عمرانية من خلال مشروع المليون ونصف مليون فدان.

ولفت إلى أنهم ناشدوا وزير الشباب انه بالاتفاق مع شركة الريف المصري أن يتم توفير 3 مراكز شباب في مناطق مشروع المليون ونصف مليون فدان وهى مناطق المغرة، وغرب غرب المنيا والفرافرة ليكونوا متنفس ترفيهي لشباب خريجي المشروع، فضلا على أنها ستساعد على توطين الشباب في أماكن المشروع.

وأضاف أن شركة الريف المصري تقدم عدد من التسهيلات للشباب المشارك في المشروع، حيث تم تقليل الفائدة على أراضي المشروع، مع إعطاء سنة سماح للشباب للسداد.

واستطرد رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان، أن وزير الشباب وافق على المبادرة وشكل لجنة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول الوزارة، ومعاون الوزير، ومدير مكتب الوزير وعدد من المسئولين لدراسة المبادرة.