شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع رعاية حالات العزل المنزلي من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بني سويف، لمناقشة جهود مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وسبل استمرار الدعم اللازم لضمان استمرار المنظومة في القيام بدورها سواء بالمستشفيات أو حالات العزل المنزلي للحالات المصابة (المستقرة صحياً)، ومناقشة استعدادات المنظومة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي تحت «شعار 100 مليون صحة «

وأضاف أنه تتم متابعة حالات العزل المنزلي من خلال فرق متابعة الرعاية الأساسية «أطباء وصيادلة»، بجانب قيام المراقبين الصحيين بمتابعة المخالطين للحالات المصابة والمعزولة منزلياً «بناءً على قرار المستشفيات»، مشيراً إلى أن هذه المنظومة مستمرة في عملها على ذلك النحو وبهذا الأسلوب على مدار الــ6 أشهر الماضية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة الرئاسية انطلقت مرحلتها الأولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) على أن تنطلق بجميع المحافظات تدريجيا وتباعاً، وتقوم القوافل بمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكياً بمرض فيروس كورونا.