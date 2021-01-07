شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية في سيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الخميس، إزالة حاله تعدٍ على الأرض الزراعية بنطاق الجمعية الزراعية بالغنايمة التابعة للوحدة المحلية بقرية أبوغنيمة على مساحة 100 متر، حيث كان المخالف قام بتسديد طوب بين الأعمدة وتمت إزالة المخالفة.

وقال هيكل لـ«المصري اليوم» إنه يجري حاليًا البحث عنه بمعرفة الشرطه للعرض على النيابة العسكرية، وتمت مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالموقع، وذلك بحضور سعد على غالي، رئيس القرية.