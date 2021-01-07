شكرا لقرائتكم خبر عن بينها محورا الضبعة و30 يونيو.. «المرور» تغلق 6 طرق بسبب الشبورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإدارة العامة للمرور مساء الخميس غلق 6 طريق بسبب الشبورة الكثيفة وعدم وضوح الرؤية.
وشملت تلك الطرق محور الضبعة، ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، والإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، ودمياط المتجه إلى بورسعيد، والإسماعيلية المتجه إلى بورسعيد.
وأهابت الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
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