بينها محورا الضبعة و30 يونيو.. «المرور» تغلق 6 طرق بسبب الشبورة

وشملت تلك الطرق محور الضبعة، ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، والإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، ودمياط المتجه إلى بورسعيد، والإسماعيلية المتجه إلى بورسعيد.

محمد يوسف

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