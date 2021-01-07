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بينها محورا الضبعة و30 يونيو.. «المرور» تغلق 6 طرق بسبب الشبورة

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أشرف غيث 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمرور مساء الخميس غلق 6 طريق بسبب الشبورة الكثيفة وعدم وضوح الرؤية.

وشملت تلك الطرق محور الضبعة، ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، والإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، ودمياط المتجه إلى بورسعيد، والإسماعيلية المتجه إلى بورسعيد.

وأهابت الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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