شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 508 أحكام قضائية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الخميس، حملة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 508 أحكام قضائية ما بين ضبط متهمان في أحكام جنايات وحبس وغرامات، حيث تم تنفيذ حكمين أحكام جنايات و117 حكم حبس جزئي و16 حبسًا مستأنفًا و299 غرامة و74 مخالفة متنوعة.