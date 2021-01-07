شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «شابة» يقود حملة لإضاءة المقابر والشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عطية محمد زيدان، رئيس مجلس قرية شابة، التابعة لمركز ومدينة دسوق، حملة موسعة، اليوم الخميس، لإضاءة وتركيب الكشافات بها.

وقال زيدان لـ«لمصري اليوم»، :«أنه تم شن حملة موسعة بمشاركة رجال الصحة لتعقيم وتطهير الشوارع والأبنية بالقرب والعزب، كما تم تطهير الأبنية الحكومية، والتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وارتداء الكمامات.

واضاف أنه تم تركيب كشافات لإضاءة مجمع المدارس والوحدة الصحية ومقابر القرية ومسجدها.