شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفى الإبراهيمية المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفي الإبراهيمية المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك استكمالا للمتابعة الميدانية المكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

تفقد وكيل الوزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، والغسيل الكلوي، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، والإجراءات المتبعة بالمستشفي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وشدد على ضرورة الإلتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، عن التخصصات الطبية الأخري، لمنع إنتشار العدوى.

كما قام وكيل الوزارة بتفقد أعمال التطوير التي تتم بمبني المستشفي، لإنشاء وحدة حضانة متكاملة، ووجه بسرعة الإنتهاء من تجهيزه، بعد تغذيته بشبكة الأكسجين.

وأكد على ضرورة اتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، مشددا على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفي.