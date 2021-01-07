شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بمدينة أرمنت بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم الخميس، بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل على مستوى المركز والقرى التابعة له لضمان ظهور مركز ومدينة أرمنت بصورة تليق والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة نظافة مكبرة استهدفت مركز أرمنت ومدينة أرمنت الحيط وقرية الرياينة وقرية الرزيقات وقرية المحاميد وقرية السلام، وتم تكثيف أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والداخلية.

كما تم تمهيد كافة الطرق المؤدية إلى الكنائس والتأكيد على تفريغ كافة حاويات القمامة بتلك الطرق أولا بأول.