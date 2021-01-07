شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج الوجبات الغذائية ومنتجات الألبان والبصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شَدَّدَ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الوجبات الغذائية دون ترخيص والتحفظ على 200 قطعة باتيه غير مدون عليها أية بيانات، وضبط مصنع بصل غير مرخص وبداخله 20 شيكارة معبأة من منتجات البصل مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط مصنع لمنتجات الألبان دون ترخيص من الجهات المختصة، بجانب ضبط 400 علبة سجائر مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق للسير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.