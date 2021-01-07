شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تشكيل لجان لمتابعة احتياجات المستشفيات من الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار عمل اللجان المشكلة والمتواجدة داخل جميع مستشفيات الصحة، وديوان عام مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، على مدار الساعة لمتابعة إحتياجات المستشفيات من الأكسجين، وكافة الإحتياجات اللازمة للمرضي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والإحتياجات الطبية الأخري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه اللجان تقوم بمتابعة ومراقبة عدادات الأكسجين داخل المستشفيات، ومتابعة صرف الكميات حسب الإحتياج، وتسجيل كافة البيانات على مدار الساعة، وإرسال تقرير ٤ مرات يومياً لغرفة العمليات المشكلة بوزارة الصحة وتخصيص اثنين من الفريق الطبي داخل الأقسام الطبية بكل مستشفي لمتابعة نسب الأكسجين للمرضي، داخل العنايات المركزة وأقسام العزل، ونسب إستهلاكها بما يتناسب مع حالة كل مريض.

كما يتم متابعة الاحتياجات اللازمة للمرضي من الأدوية والمستلزمات الطبية، لتوفير المخزون الكافي قبل الإنتهاء منها بوقت مناسب، داخل كل الأقسام الطبية بالمستشفى.

وأشار «مسعود» أن هناك لجنة مخصصة لتلقي الشكاوى منذ بداية أزمة كورونا مشكلة من قيادات المديرية، ويتم إبلاغهم بكافة الشكاوي التي تخص المواطنين وخاصة مرضي فيروس كورونا والتي تضم كل من الدكتور خالد فوزي، وكيل المديرية، مدير عام الطب الوقائي، 01061600999، الدكتور عصام فرحات مدير عام الطب العلاجي 01026917689، الدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات 01009345658، الدكتور محمد الناجي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، 01067484275، بجانب رقم الخط الساخن بغرفة الطوارئ بالمديرية والنداء الآلي 137.