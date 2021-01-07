شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعود حاسة الشم لمريض كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن عودة حاسة الشم التي يفقدها مريض كورونا، تعود من خلال تناول المريض فيتامين بـ 6 وفيتامين بـ 12، لأن فقدان حاسة الشم يكون عبارة عن إصابة في الأطراف العصبية، والفتامين بـ 6 و12 يساعدان على عودة حاسة الشم وليس أي شيء آخر، ويجب أن يكون تناول الفيتامينات عن طريق الطبيب المعالج.

وأضاف لـ«المصري اليوم»، أن ما معظم ما يروج على شبكات الانترنت ليس صحيح، وهناك أقاويل كثيرة، يكتبها كثيرين ولا أحد يحاسبهم.

وأوضح أن شائعة قشر البرتقال أو النشوء يساعدان في عودة حاسة الشم غير صحيحة فهذة الأشياء أول مرة اسمع عنها.