شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بإقليم كردستان العراق يبحث مع سفير مصر لدى أربيل القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل هوشيار زيبارى عضو المكتب السياسى للحزب الديمقراطى الكردستانى، مساء اليوم الخميس، السفير محمد وجيه حجازى القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى أربيل.

وقال مكتب زيبارى فى بيان له، إنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة والعلاقات المصرية العراقية، وكذا العلاقات مع إقليم كردستان العراق.

بدوره، أكد شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في مصر، أن العلاقات الكردية المصرية قديمة وتاريخية، وأن مصر كانت أول دولة عربية تفتح قنصليتها فى أربيل، فى الوقت الذى كان هوشيار زيبارى العضو القيادى للحزب الديمقراطى الكردستانى وزيرا للخارجية العراقية.

وأشار حبيب إلى أن السفير حجازى قد تسلم منصبه خلال فترة قصيرة كرابع قنصل عام لمصر فى أربيل، وأنه يتمتع بشخصية قادرة على تقوية هذه العلاقات ودعمها على كافة المستويات، مؤكدا ترحاب إقليم كردستان قيادة وشعبا بكل شراكة مع مصر.