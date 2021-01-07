شكرا لقرائتكم خبر عن "لا داعى للخوف".. أخصائى صحة عامة بلندن: كل دراسات لقاحات كورونا أكدت فعاليتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بشار فرحات أخصائى الصحة العامة بلندن، إنه يجب أن نأخذ اللقاح، وهو الأمل الوحيد للخلاص من كورونا أو التحكم في مستوى الإصابات، موضحا كل الدراسات حول لقاحات فيروس كورونا أكدت سلامتها وفعاليتها.



وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن لقاح فايزر تمت إجراء الدراسة على 40 ألف شخص والغالبية لم تصبهم أي أعراض جانبية أو أي شيء يذكر، مردفا:"شخصيا أخذت اللقاح وألم بسيط مكان اللقاح لمدة يومين لكنه انتهى".



وتابع: "لا أجد أي داعى للتخوفات"، مشيرا إلى أنه ما زال فيروس كورونا يواصل انتشاره، والحكومة البريطانية تعمل على مواجهته بكل الطرق الممكنة.



ولفت أخصائى الصحة العامة بلندن، إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تختلف عن السلالة الأولى في أنها أسرع انتشارا، موضحا أنه لم تثبت الدراسات أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر شراسة.