شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: كورونا جرس إنذار من الله واللقاح طوق النجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الناس شعرت بالخوف والهم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا العام الماضى، لكن عام 2020 انتهى باكتشاف لقاحات كثيرة، وهي طوق نجاة للبشرية، ونصلى بأن يعطي الثبات والطمأنينة والهدوء للنفس.

وأضاف البابا تواضروس الثاني في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار، أن الإنسان يجب أن يواجه المواقف من منطلق أن حياتنا كبشر تبدأ وتنتهي من عند الله.

وأكمل: أهم رسالة يجب أن نقدمها لهذا العام هي الفرح، وبواعث الفرح كثيرة في حياتنا مثل الصداقات والإنجازات التي تتحقق على المستوى الفردي والجماعي، وكل هذا يبعث على الفرح، ماتخليش حد ينزع الفرح منك، ولا خبر، ثق في إن حياتك تسير بترتيب من الله واطلب أن تكون فرحانًا وأن تدخل الفرح على قلوب الغير.

وتابع: "بقول لأولادى فى الاعتراف اكتب 30 حاجة أنت فرحان بها، مثل الأب والأم والإخوة والأسرة والسكن الطيب وغيرها، موضحًا أن فيروس كورونا جرس إنذار من الله وللإنسان الذي تكبر".

وأردف، "أتحدث على مستوى العالم، أن الإنسان شايف نفسه حبتين إنه يخترع ويكتشف ويعمل حاجات كتيرة وإن التكنولوجيا عملت حاجات كتير، وربنا عمل إن فيروس أثر على 8 مليارات إنسان".

وواصل: لكن في بواعث فرح كثيرة وعلينا أن نسعد بها لأنها رحمة من الله، مثل الأطباء والتمريض نعمة من عند ربنا، في بلاد مفيهاش خالص، وعندنا تكنولوجيا جديدة ووالـ "أون لاين" والتليفونات و"الزوم" علشان نقدر نكلم بعض ونشوف بعض.