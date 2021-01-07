شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من شبورة تصل للضباب بداية من الليل حتى الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير استمرار تعرض بعض المناطق من شمال شرق الدلتا وغرب البلاد تحت تأثير الضباب تبعا لآخر صور الأقمار الصناعية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يرجع ذلك بسبب اندفاع كتله هوائية رطبة قادمة من امتداد مرتفع جوي يعمل علي الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية.

وتستمر هذة الحالة من الاستقرارإلى منتصف الأسبوع القادم، موجهة المواطنين بالحذر التام من بداية الليل حتى الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

ويشهد غدا الجمعة، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة. كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.