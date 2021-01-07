شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طرق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية ودمياط ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مرور بورسعيد إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية "المعاهدة"، وطريق "محور 30 يونيو" وطريق "بورسعيد - دمياط"، نظرًا لوجود شبورة كثيفة تحولت لضباب كثيف وانعدام الروية على الطريق، وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

وأهابت إدارة مرور بورسعيد قائدى السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخى الحذر وعدم السرعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الجمعة، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.