شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تغلق طريق دمياط باتجاه بورسعيد بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير المرور، طريق دمياط باتجاه بورسعيد لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.