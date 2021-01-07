شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق العلمين الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق العلمين الصحراوى فى الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أى حوادث، ويتم الإغلاق لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.