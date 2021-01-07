شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فتح حجز لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. و27 مركزا لاستقبال الحاجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب توقف منظومة تسجيل وحجز لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني الجديد، مؤكدة أنه جرى فتح الموقع للتسجيل كنوع من التشغيل التجريبي للتعرف على شكل مدخلات البيانات التى سيسجلها المواطنون وطريقة التعامل معها.

وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إن التجربة المتعلقة بالتشغيل التجريبي نجحت، وسيجرى إطلاق الموقع مجددا الأسبوع المقبل ليتمكن الجميع من التسجيل وحجز اللقاح للفئات الأولي بالتطعيم، والتي تتمثل في الفرق الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والغسيل الكلوي والأورام.

وأضافت المصادر، أن الموقع مصمم لتحمل تسجيل مليون مواطن في الوقت ذاته، مشيرة إلى أنه جرى تأمينه بشكل كبير للحفاظ على آمان البيانات والمعلومات الخاصة باللقاح، وأن هناك عددا كبيرا من المواطنين سجل خلال الساعات التى تم تشغيل الموقع تجريبا بها، مضيفة أنه سيجرى تخصيص 27 مركزا بالجمهورية للحصول على اللقاح.