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"المرور" تغلق طريقى إسكندرية الصحراوى ومحور الضبعة بسبب الشبورة الكثيفة

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القاهرة - سامية سيد - قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، إغلاق عددا من الطرق الرئيسية الصحراوية بسبب الشبورة المائية بعدما رصدت المتابعات الميدانية وجود شبورة مائية عليها تعيق مستوى الرؤية.

وشمل الغلق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ومحور الضبعة منعا لوقوع الحوادث المرورية  .

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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